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        Edirne'de bir otomobilde gümrük kaçağı ses sistemleri ele geçirildi

        Edirne'de jandarma ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan bir otomobilde gümrük kaçağı ses sistemleri ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 10:20 Güncelleme: 03.11.2023 - 10:38
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        Edirne'de bir otomobilde gümrük kaçağı ses sistemleri ele geçirildi
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        Edirne'de jandarma ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan bir otomobilde gümrük kaçağı ses sistemleri ele geçirildi.

        Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbaratı değerlendirerek, şüpheli L.S'nin kullandığı otomobili Kapıkule yol kontrol noktasında durdurdu.

        Otomobilde yapılan aramada piyasa değerinin 200 bin lira olduğu değerlendirilen gümrük kaçağı 4 ses sistemi, 2 hoparlör ve 3 elektronik sigara ele geçirildi.

        Şüpheli L.S, hakkında tahkikat başlatıldı.

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