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        Edirne'de asayiş

        Keşan'da ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 10:56 Güncelleme: 03.11.2023 - 10:56
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        Edirne'de asayiş
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        Keşan'da ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, av tüfeği taşıdığı görülen şüpheli M.N.B'yi Yenimescit Mahallesi'nde durdurdu.

        Şüpheli hakkında tahkikat başlatılırken, tüfeğe el konuldu.

        - Hırsızlık zanlısı tutuklandı

        Keşan'da motosiklet hırsızlığı şüphesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosiklet hırsızlığı şüphelisini kamera incelemesi sonucu tespit etti.

        Şüpheli A.D, çaldığı motosikletle birlikte ekipler tarafından yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.D, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        - Aranması olan zanlı tutuklandı

        Keşan'da çeşitli suçlardan aranması olan zanlı tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli D.K'yı Yenimescit Mahallesi'nde durdurdu.

        Şüphelinin sorgulamasında çeşitli suçlardan aranması olduğu tespit edildi, üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan D.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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