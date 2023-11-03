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        Edirne'de jandarmanın siber suçlarla mücadele eğitimleri devam ediyor

        Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, İpsala öğrencilere siber suçlarla mücadele eğitimi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 11:01 Güncelleme: 03.11.2023 - 11:05
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        Edirne'de jandarmanın siber suçlarla mücadele eğitimleri devam ediyor
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        Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, İpsala öğrencilere siber suçlarla mücadele eğitimi verdi.

        Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri dijital dolandırıcılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik bilgilendirme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

        Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İpsala ilçesine bağlı köylerdeki okullarda öğrenim gören 70 öğrenci bilgilendirildi.

        Öğrencilere, siber zorbalık, güvenli sosyal medya kullanımı, dijital bağımlılık, parola güvenliği, güvenli internet kullanımı konularında bilgiler verildi.

        Eğitimlerin süreceği belirtildi.

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