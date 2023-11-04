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        Edirne'de "III. Uluslararası Osmanlı İzleri Sempozyumu" düzenlenecek

        Trakya Üniversitesi Osmanlı Medeniyeti Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından "III. Uluslararası Osmanlı İzleri Sempozyumu" düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 11:11 Güncelleme: 04.11.2023 - 11:11
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        Edirne'de "III. Uluslararası Osmanlı İzleri Sempozyumu" düzenlenecek
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        Trakya Üniversitesi Osmanlı Medeniyeti Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından "III. Uluslararası Osmanlı İzleri Sempozyumu" düzenlenecek.

        Balkan Kongre Merkezinde 23-24 Kasım'da gerçekleştirilecek sempozyumda tarih, sanat, edebiyat, ekonomi, hukuk ve yaşam gibi farklı konular ele alınacak.

        Sempozyum, Osmanlı İmparatorluğu'nun izlerini ortaya çıkarmak, geçmişi bugüne taşımak, bugünü geleceğe aktarmak ve bu alanda çalışan farklı disiplinlerden araştırmacıları bir araya getirmeyi amaçlıyor.

        Yurt içi ve yurt dışından çok sayıda araştırmacının katılacağı sempozyumunun başkanlığını Prof. Dr. Mustafa Hatipler yapacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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