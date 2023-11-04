Edirne Okul Sporları Hentbol Genç Kızlar İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Edirne Spor Salonunda gerçekleşen karşılaşmalarda Edirne Kırkpınar Spor Lisesi birinci, Keşan Lisesi ikinci ve Selimiye Mesleki ve Teknik Lisesi üçüncü oldu.

Dereceye giren öğrencilere kupa ve madalyaları törenle verildi.

- Rektör Tabakoğlu, Bulgaristan'da düzenlenen sempozyuma katıldı

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçiliği ve Sofya St. Kliment Ohridski Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen "Bir Asır Öncesi Yeni Başlangıç-Bulgaristan ve Türkiye Arasında 100 Yıllık Diplomatik İlişkiler Sempozyumu"na katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, sempozyum Büyükelçi Aylin Sekizkök ve Sofya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atanas Gercikov'un açılış konuşmalarıyla başladı.

Sempozyumda, Bulgar tarihçiler tarafından Türkiye ve Bulgaristan arasındaki ikili ilişkilerin geçmişine ilişkin bildiriler sunuldu.