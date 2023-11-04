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        Edirne'de vatandaşlar organ bağışı konusunda bilgilendirildi

        Edirne'de "Organ ve Doku Bağış Haftası" dolayısıyla bilgilendirme standı açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 11:34 Güncelleme: 04.11.2023 - 12:10
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        Edirne'de vatandaşlar organ bağışı konusunda bilgilendirildi
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        Edirne'de "Organ ve Doku Bağış Haftası" dolayısıyla bilgilendirme standı açıldı.

        Edirne Sağlık Müdürlüğü tarafından Saraçlar Caddesi'nde açılan stantta vatandaşlara organ bağışıyla ilgili bilgi verildi.

        Organ bağışına karşı vatandaşlarda farkındalık oluşturulması için yapılan bilgilendirmelerde, organ bağışının önemine değinildi.

        Vatandaşlara organ bağışı yapılırken dikkat edilmesi gerekenler, organ bağışı süreci, hangi organların bağışlanabileceğinin yer aldığı bilgilendirici broşür dağıtıldı.

        Müdürlük tarafından kurulan stantta ayrıca, organ bağışı yapmak isteyen vatandaşların talepleri de alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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