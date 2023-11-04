Edirne'de vatandaşlar organ bağışı konusunda bilgilendirildi Edirne'de "Organ ve Doku Bağış Haftası" dolayısıyla bilgilendirme standı açıldı.

Edirne'de "Organ ve Doku Bağış Haftası" dolayısıyla bilgilendirme standı açıldı.

Edirne Sağlık Müdürlüğü tarafından Saraçlar Caddesi'nde açılan stantta vatandaşlara organ bağışıyla ilgili bilgi verildi.

Organ bağışına karşı vatandaşlarda farkındalık oluşturulması için yapılan bilgilendirmelerde, organ bağışının önemine değinildi.

Vatandaşlara organ bağışı yapılırken dikkat edilmesi gerekenler, organ bağışı süreci, hangi organların bağışlanabileceğinin yer aldığı bilgilendirici broşür dağıtıldı.

Müdürlük tarafından kurulan stantta ayrıca, organ bağışı yapmak isteyen vatandaşların talepleri de alındı.