Edirne'de asayiş

Edirne'de çantasından çeşitli ziynet eşyaları ve para çalınan kişi polise başvurdu.

Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde tedavi içi sıra bekleyen G.G, çantasından çeşitli ziynet eşyaları ve parasının çalındığını fark etti.

G.G, Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

- Uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri E.K'yi durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında 7 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

- İş yerinden hırsızlık

Edirne'de iş yerinin önünden malzemeleri çalınan kişi polise başvurdu.

Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki iş yerini kontrol eden D.S, bazı malzemelerin çalındığını fark etti.

D.S, Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.