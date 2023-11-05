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        Edirne'de "4. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi" düzenlenecek

        Edirne'de "4. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi" düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 09:54 Güncelleme: 05.11.2023 - 09:54
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        Edirne'de "4. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi" düzenlenecek
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        Edirne'de "4. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi" düzenlenecek.

        Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ev sahipliğinde 30 Kasım - 1 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek kongrede, tıp ve sağlık bilimleri alanındaki konular ele alınacak.

        Yurt içi ve yurt dışından çok sayıda akademisyenin katılacağı kongrede, güncel tartışma ortamının yaratılması ve yeni disiplinlerarası çalışmaların ortaya çıkmasına olanak sağlanması amaçlanıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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