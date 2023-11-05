Edirne'de "4. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi" düzenlenecek.

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ev sahipliğinde 30 Kasım - 1 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek kongrede, tıp ve sağlık bilimleri alanındaki konular ele alınacak.

Yurt içi ve yurt dışından çok sayıda akademisyenin katılacağı kongrede, güncel tartışma ortamının yaratılması ve yeni disiplinlerarası çalışmaların ortaya çıkmasına olanak sağlanması amaçlanıyor.