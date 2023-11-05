Keşan Belediyespor Kulübü sporcusu Meltem Şahin, Belçika'da düzenlenen 48. Avrupa Wado Kai Karate Şampiyonası'nda 5. oldu.

Belediyeden yapılan açıklamada, Şahin ve antrenörü Hamdi Çevik'in 18 ülkeden 750 sporcunun katıldığı 48. Avrupa Wado Kai Karate Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil ettiği belirtildi.

Şahin'in şampiyonada 5. olduğu aktarılan açıklamada, "Sporcumuz ve antrenörüyle gurur duyuyoruz. Kısa zamanda büyük işlere imza atan Keşan Belediyespor Kulübü her dalda nice zaferlere imza atmak için canla başla çalışmaya devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

- Helvacıoğlu'na başarılı belediye başkanı ödülü

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, "Başarılı Belediye Başkanları" ödülüne layık görüldü.

Belediyeden yapılan açıklamada, Helvacıoğlu'nun Kayseri'de Kent ve Başkan Dergisi'nin düzenlediği törene katıldığı belirtildi.

Helvacıoğlu'nun "Başarılı Belediye Başkanları" ödülüne layık görüldüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ödülümüzü Keşan'da yaşayan tüm vatandaşlarımıza armağan ediyoruz. Keşan'ımızın değerlerini tanıtmak, bilinirliğini arttırmak ve daha da gelişmesini ve markalaşmasını sağlamak için canla başla çalışıyoruz. Türkiye genelinde yapılan yarışma neticesinde Trakya’dan ödül alan tek belediyeyiz. Keşan Belediyesi ekibimize ve tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz."