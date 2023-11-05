Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'den kısa kısa

        Keşan Belediyespor Kulübü sporcusu Meltem Şahin, Belçika'da düzenlenen 48. Avrupa Wado Kai Karate Şampiyonası'nda 5. oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 11:12 Güncelleme: 05.11.2023 - 11:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'den kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Keşan Belediyespor Kulübü sporcusu Meltem Şahin, Belçika'da düzenlenen 48. Avrupa Wado Kai Karate Şampiyonası'nda 5. oldu.

        Belediyeden yapılan açıklamada, Şahin ve antrenörü Hamdi Çevik'in 18 ülkeden 750 sporcunun katıldığı 48. Avrupa Wado Kai Karate Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil ettiği belirtildi.

        Şahin'in şampiyonada 5. olduğu aktarılan açıklamada, "Sporcumuz ve antrenörüyle gurur duyuyoruz. Kısa zamanda büyük işlere imza atan Keşan Belediyespor Kulübü her dalda nice zaferlere imza atmak için canla başla çalışmaya devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

        - Helvacıoğlu'na başarılı belediye başkanı ödülü

        Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, "Başarılı Belediye Başkanları" ödülüne layık görüldü.

        Belediyeden yapılan açıklamada, Helvacıoğlu'nun Kayseri'de Kent ve Başkan Dergisi'nin düzenlediği törene katıldığı belirtildi.

        Helvacıoğlu'nun "Başarılı Belediye Başkanları" ödülüne layık görüldüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Ödülümüzü Keşan'da yaşayan tüm vatandaşlarımıza armağan ediyoruz. Keşan'ımızın değerlerini tanıtmak, bilinirliğini arttırmak ve daha da gelişmesini ve markalaşmasını sağlamak için canla başla çalışıyoruz. Türkiye genelinde yapılan yarışma neticesinde Trakya’dan ödül alan tek belediyeyiz. Keşan Belediyesi ekibimize ve tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel
        CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel
        Koltuğunu kaybeden genel başkan
        Koltuğunu kaybeden genel başkan
        Özgür Özel değişim isteyenlerle kazandı
        Özgür Özel değişim isteyenlerle kazandı
        CHP yeni genel başkanını seçti
        CHP yeni genel başkanını seçti
        Dilan ve Engin Polat tutuklandı
        Dilan ve Engin Polat tutuklandı
        6 bin depremzedenin yaşadığı bölgede asbest tespit edildi
        6 bin depremzedenin yaşadığı bölgede asbest tespit edildi
        Unutulan kargo fişi yasak aşk vahşetini çözdü!
        Unutulan kargo fişi yasak aşk vahşetini çözdü!
        "Derslik bir yenilgi"
        "Derslik bir yenilgi"
        Hamburg Havalimanı'nda rehine krizi!
        Hamburg Havalimanı'nda rehine krizi!
        Fenerbahçe - Trabzonspor maçı beIN Trio yorumları
        Fenerbahçe - Trabzonspor maçı beIN Trio yorumları
        Aydın'da sel faciası! 2 kişi hayatını kaybetti
        Aydın'da sel faciası! 2 kişi hayatını kaybetti
        'Küçük Besleme'nin 'Bilge'si artık akademisyen
        'Küçük Besleme'nin 'Bilge'si artık akademisyen
        Sağanak ve şiddetli rüzgar etkili olacak
        Sağanak ve şiddetli rüzgar etkili olacak
        Boğaz'ın incisi 50 yaşında
        Boğaz'ın incisi 50 yaşında
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Fenerbahçe'den 100. yıl koreografisi!
        Fenerbahçe'den 100. yıl koreografisi!
        HPV aşısı için ideal zaman nedir?
        HPV aşısı için ideal zaman nedir?
        Ahmet Selim Kul: Pendik’te başlayan yenilgi
        Ahmet Selim Kul: Pendik’te başlayan yenilgi
        "İlk fırtınada İsmail kaptan dağıldı!"
        "İlk fırtınada İsmail kaptan dağıldı!"

        Benzer Haberler

        Edirne'de "4. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi" düzenlenecek
        Edirne'de "4. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi" düzenlenecek
        Edirne'de sağanak ve fırtına etkili oldu
        Edirne'de sağanak ve fırtına etkili oldu
        Edirne'de kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi
        Edirne'de kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi
        Trakya'da AK Parti'li gençler İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını prot...
        Trakya'da AK Parti'li gençler İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını prot...
        Edirne'de 100 bisikletli, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla pedala bastı
        Edirne'de 100 bisikletli, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla pedala bastı
        Edirne Huzurevi'nde konser düzenlendi
        Edirne Huzurevi'nde konser düzenlendi