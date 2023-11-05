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        Edirne Valisi Sezer, Karaağaç Mahallesi'nde ziyaretlerde bulundu

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Karaağaç Mahallesi'nde ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 12:43 Güncelleme: 05.11.2023 - 12:47
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        Edirne Valisi Sezer, Karaağaç Mahallesi'nde ziyaretlerde bulundu
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, Karaağaç Mahallesi'nde ziyaretlerde bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer, mahallede bir araya geldiği vatandaşlarla sohbet etti, taleplerini dinledi.

        Ziyaretine eşlik eden kurum müdürlerine sorunların giderilmesi ve taleplerin karşılanması için talimat veren Sezer, Karaağaç Arda Spor Kulübü futbol sahasında da incelemelerde bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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