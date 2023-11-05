Edirne Valisi Sezer, Karaağaç Mahallesi'nde ziyaretlerde bulundu

Edirne Valisi Yunus Sezer, Karaağaç Mahallesi'nde ziyaretlerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer, mahallede bir araya geldiği vatandaşlarla sohbet etti, taleplerini dinledi.

Ziyaretine eşlik eden kurum müdürlerine sorunların giderilmesi ve taleplerin karşılanması için talimat veren Sezer, Karaağaç Arda Spor Kulübü futbol sahasında da incelemelerde bulundu.