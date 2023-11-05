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        Edirne Emniyet Müdürü Karaburun Keşan'da ziyaretlerde bulundu

        Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Keşan ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 14:00 Güncelleme: 05.11.2023 - 14:02
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        Edirne Emniyet Müdürü Karaburun Keşan'da ziyaretlerde bulundu
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        Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Keşan ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Karaburun, 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgenaral Erhan Akgül ve Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Faruk Demirtaş'ı ziyaret etti.

        Ziyaretlerin ardından atış poligonunda inceleme ve denetlemelerde bulunan Karaburun, daha sonra muhtarlarla huzur toplantısında bir araya geldi.

        Galeri
        Galeri

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