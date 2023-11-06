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        Edirne'den kısa kısa

        Edirne'de yapılacak Kur'an kursu için hayırseverler bağış yapmaya devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 11:00 Güncelleme: 06.11.2023 - 11:07
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        Edirne'den kısa kısa
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        Edirne'de yapılacak Kur'an kursu için hayırseverler bağış yapmaya devam ediyor.

        İl Müftüsü Hasan Başoğlu, yaptığı yazılı açıklamada Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinin karşısına 100 öğrencilik yatılı hafızlık Kur'an kursu yapılacağını belirtti.

        Kurs için hayırseverlerin bağış yapmaya devam ettiğini aktaran Başoğlu, "İsmini vermek istemeyen bir vatandaşımız 25 cumhuriyet altını ve 40 bin lira tutarında bağış yaptı. Hayırsever vatandaşımıza bu anlamlı bağışından ötürü teşekkür eder kendisine ve ailesine sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler niyaz ederiz. Böyle hayırlı işler hep necip milletimizin katkısıyla tamamlanmış hiç yarım kalmamıştır. Biz de inşallah böyle duyarlı hayırsever vatandaşlarımızın desteğiyle Edirne'ye yakışan bir kurs inşa edeceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

        - Gıda işletmeleri denetlendi

        Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gıda satışı yapan işletmelere denetimler sürüyor.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gıda kontrol ekipleri tarafından rutin gerçekleştirilen risk esaslı denetim ve kontroller devam ediyor.

        Ekipler gıda satışı yapan işletmelerdeki ürünlerin mevzuata uygunluğunun kontrolü için numune alımı gerçekleştirdi.

        - Filistin'e destek kermesi

        Edirne'de Filistin'e destek için kermes düzenlendi.

        İl Müftülüğünden yapılan açıklamada, Edirne Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu ile Türkiye Diyanet Vakfı Edirne Kadın Kolları üyelerince Fatih ve Lalaşahin Paşa Kur'an kursları ve camilerinde düzenlenen kermese vatandaşların ilgi gösterdiği belirtildi.

        Filistinlilerin yalnız olmadığını hissettirmek için yardım kampanyalarının devam edeceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Kermeslerden elde edilen 50 bin liralık tutar, Filistin'deki Müslümanlara gönderilmek üzere Türkiye Diyanet Vakfı Edirne Şubesine teslim edildi. İl Müftüsü Hasan Başoğlu, eşi, İl Müftü Yardımcıları Adem Özsoy ve Fatih Samet Okumuş, vaizler Yasir Ceylan ve Celalettin Alkan kermeslere bizzat katılarak destek oldu."

        - Örtü altı alan yetiştiriciliğine destek

        Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünce örtü altı alan yetiştiriciliği yapan üreticilere desteklerin sürdüğü belirtildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Edirne Örtü Altı Üretim Alanlarının Revizyonu Projesinin sürdüğü belirtildi.

        Proje kapsamında yüzde 50'si Tarım ve Orman Bakanlığı, yüzde 25’i Edirne İl Özel İdaresi, yüzde 25’i üreticiler tarafından finanse edilerek dağıtımı yapılan sera naylonlarının kurulumu ve kontrollerinin hızla yapıldığı aktarılan açıklamada, "Örtü altı üretim alanları açık alana göre birim alandan daha fazla ürün alınabilen, iklim koşullarına bağlı kalmaksızın yılın 12 ayında pazara taze, sağlıklı sebze meyve sunma imkanı sağlayan yapılardır. Yıl içinde aynı alandan birden fazla ürün alabildiğimiz örtü altı alanlarımız, ilimiz ve ülkemiz adına katma değer sağlamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

        - Kur'an-ı Kerim okumaya geçiş programı

        Edirne Müftülüğünce Kur'an-ı Kerim Okumaya Geçiş Programı düzenlendi.

        Müftülükten yapılan açıklamaya göre, Nişancıpaşa Mahallesi Kur'an Kursundaki programda Kuran-ı Kerim ve ilahiler okundu.

        Vaize Emine Ayer'in sohbetinin ardından, Kur'an-ı Kerim okumaya başlayan kursiyerlere belge takdim edildi.

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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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