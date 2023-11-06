Edirne'de asayiş

Edirne'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalar sonucu şüphelinin üzerinde ve aracında arama gerçekleştirdi.

Aramada, 20 kol saati, 5 akıllı kol saati, 5 kulaklık ve 374 parfüm ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.A.A'nın işlemleri sürüyor.

- Gümrük kaçağı cep telefonu ve ilaç yakalandı

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince şüphelinin evinde ve aracında arama yapıldı.

Aramada, gümrük kaçağı 52 cep telefonu, 52 telefon kılıfı, 30 paket sigara ve 188 adet ilaç ele geçirildi.

Şüpheli Ö.A gözaltına alındı.

- Ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi

Edirne'de, polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda şüphelinin evinde arama yapıldı.

Aramada, 1 kasatura, 1 pompalı tüfek, 11 av fişeği kartuşu, 12 kuru sıkı fişeği ve 6 tabanca mermisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.C.K'nın hakkında soruşturma sürüyor.

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