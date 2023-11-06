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        Edirne'de asayiş

        Edirne'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 12:26 Güncelleme: 06.11.2023 - 12:26
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        Edirne'de asayiş
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        Edirne'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

        Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalar sonucu şüphelinin üzerinde ve aracında arama gerçekleştirdi.

        Aramada, 20 kol saati, 5 akıllı kol saati, 5 kulaklık ve 374 parfüm ele geçirildi.

        Gözaltına alınan M.A.A'nın işlemleri sürüyor.

        - Gümrük kaçağı cep telefonu ve ilaç yakalandı

        Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince şüphelinin evinde ve aracında arama yapıldı.

        Aramada, gümrük kaçağı 52 cep telefonu, 52 telefon kılıfı, 30 paket sigara ve 188 adet ilaç ele geçirildi.

        Şüpheli Ö.A gözaltına alındı.

        - Ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi

        Edirne'de, polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda şüphelinin evinde arama yapıldı.

        Aramada, 1 kasatura, 1 pompalı tüfek, 11 av fişeği kartuşu, 12 kuru sıkı fişeği ve 6 tabanca mermisi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan H.C.K'nın hakkında soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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