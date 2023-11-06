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        Edirne'de 1 ton 662 kilo kum midyesi ele geçirildi

        Edirne'de toplanması ve satışı yasak olan 1 ton 662 kilogram kum midyesine el koyuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 12:38 Güncelleme: 06.11.2023 - 12:38
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        Edirne'de 1 ton 662 kilo kum midyesi ele geçirildi
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        Edirne'de toplanması ve satışı yasak olan 1 ton 662 kilogram kum midyesine el koyuldu.

        İl Jandarma Komutanlığı çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

        Jandarma asayiş timleri denetimlerde şüphe üzerine bir araçta arama yaptı. Aramada 103 çuval içerisinde 1 ton 662 kilogram kum midyesi ele geçirildi.

        Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen midyeler denize bırakıldı.

        Olayla ilgili araç sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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