Edirne'de 1 ton 662 kilo kum midyesi ele geçirildi

Edirne'de toplanması ve satışı yasak olan 1 ton 662 kilogram kum midyesine el koyuldu.

İl Jandarma Komutanlığı çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Jandarma asayiş timleri denetimlerde şüphe üzerine bir araçta arama yaptı. Aramada 103 çuval içerisinde 1 ton 662 kilogram kum midyesi ele geçirildi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen midyeler denize bırakıldı.

Olayla ilgili araç sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.

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