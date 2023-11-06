Edirne'de jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Edirne'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Edirne'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Edirne Jandarma Komutanlığı kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik dedektör köpeği ile bazı adresler ve araçlarda arama yaptı.
Aramalarda 1,39 gram metamfetamin, 0,50 gram skunk, 8 uyuşturucu kullanma aparatı, uyuşturucu içme kağıdı, hassas terazi ve 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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