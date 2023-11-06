Keşan'da jandarmadan itfaiyeye trafik eğitimi

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri Keşan ilçesinde itfaiye ekiplerine trafik eğitimi verdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması trafik kazalarının engellenmesine yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.

Keşan Trafik Jandarması Timleri tarafından Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde görevli personellere geçiş üstünlüğü, geçiş hakkı, emniyet kemerinin önemi, hız kuralları, trafik kazaları, park ve park etme kuralları ve alkollü araç kullanımı konularında bilgilendirme yapıldı.

Güvenli trafik akışının sağlanması, can ve mal kayıplarının önlenmesine yönelik jandarmanın kontrol, denetim ve bilgilendirme faaliyetleri devam edecek.