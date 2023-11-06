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        Edirne'de jandarma köy okullarında trafik eğitimi verdi

        Edirne'de jandarma ekipleri köy okullarında trafik eğitimi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 15:24 Güncelleme: 06.11.2023 - 15:36
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        Edirne'de jandarma köy okullarında trafik eğitimi verdi
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        Edirne'de jandarma ekipleri köy okullarında trafik eğitimi verdi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, Jandarma Köpek Timi ve Jandarma Trafik Timi, Havsa ilçesine bağlı köy okullarını ziyaret etti.

        Jandarma öğrencilere trafik işaret levhaları, emniyet kemeri, yaya yollarında güvenli yürüme, karşıdan karşıya geçiş alanlarının kullanımı, güvenli bisiklet kullanımı, araçta güvenli yolculuk konularında bilgi verdi.

        Gençlerin yarınlara daha bilinçli ve emin adımlarla ilerlemesi için eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerine devam ediliyor.

        Galeri
        Galeri

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