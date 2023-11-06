Edirne'de çeltik rekoltesinin bu yıl düşük olması bekleniyor Edirne'de çeltik rekoltesinin kuraklık nedeniyle bu yıl düşük olacağı tahmin ediliyor.

Edirne'de çeltik rekoltesinin kuraklık nedeniyle bu yıl düşük olacağı tahmin ediliyor.

Edirne İl Genel Meclisi kasım ayı toplantılarının 4. birleşimi İl Genel Meclis Başkan Vekili Erdoğan Gümülcineli başkanlığında yapıldı.

Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Başkanı Mustafa Üstün, Edirne'de pirinç üretimiyle ilgili komisyonun hazırladığı raporu sundu.

Türkiye'nin yüzde 60'lık çeltik ihtiyacının Edirne'den karşılandığını anımsatan Üstün, bu yıl 440 bin dekar çeltik ekildiğini açıkladı.

Kuraklığa bağlı çeltik ekim alanında azalma olduğuna dikkat çeken Üstün şunları kaydetti:

"İlimizde çeltik komisyonları tarafından belirlenen rakamlara göre geçen yıl 454 bin 800 dekar çeltik ekimi yapılmıştır. Ekilen bu alandan 382 bin 189 ton ürün elde edilmiştir. Bu yıl çeltik ekiliş alanlarında kış ayının kurak geçmesinden dolayı, sulama göletleri ve barajlardaki doluluk seviyelerinin düşük olmasından kaynaklı ekim alanlarında azalma olmuştur. İlimizde ekim ayının ikinci haftasında çeltik hasadı başlamış ancak tamamlanmamış olup, verim ve rekolte çalışmaları devam etmektedir. Çeltik bitkisi sulu koşullarda yetiştirildiği için ürünün yetişmesi için doğal yağışlara ihtiyacının bulunması nedeniyle genel anlamda kuraklıkla ilgili rekolte düşüklüğü beklenmektedir."