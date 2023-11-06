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        Edirne'de 3 bin 985 öğrenci taşımalı sistemle eğitim görüyor

        Edirne merkez ve ilçelere bağlı 249 köyde 3 bin 985 öğrenci taşımalı sistemle eğitim görüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 15:47 Güncelleme: 06.11.2023 - 15:48
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        Edirne'de 3 bin 985 öğrenci taşımalı sistemle eğitim görüyor
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        Edirne merkez ve ilçelere bağlı 249 köyde 3 bin 985 öğrenci taşımalı sistemle eğitim görüyor.

        Edirne İl Genel Meclisi kasım ayı toplantıları İl Genel Meclis Başkan Vekili Erdoğan Gümülcineli başkanlığında devam etti.

        Toplantı, geçmiş toplantıya ait tutanakların okunmasıyla başladı. Daha sonra komisyon raporlarına geçildi.

        Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu Başkanı Halil Akdağ hazırlanan raporu üyelere sundu.

        Akdağ, Edirne merkez ve ilçelerde taşımalı eğitim gören öğrenci sayısını açıkladı.

        Toplamda 249 köyde taşımalı eğitim yapıldığını dile getiren Akdağ, 3 bin 985 öğrencinin öğrenim gördüğünü belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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