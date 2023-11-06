Edirne'de Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi Edirne'de 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

Edirne'de 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) İl Temsilciliği öncülüğünde düzenlenen yürüyüşe katılan öğrenciler ve protokol, lösemiyi sembolize eden turuncu renkte giysiler ve ellerinde aynı renkteki balonlarla Edirne Belediye Bandosu eşliğinde 25 Kasım Stadyumu önünden Atatürk Anıtı'na yürüdü.

Yürüyüş sırasında Saraçlar Caddesi'ndeki vatandaşlara broşür dağıtıldı.

Edirne Belediye Başkan Vekili Filiz Gencan Akın, Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu ve LÖSEV İl Temsilcisi Ceylan Toker anıta çelenk bıraktı.

Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Toker, burada yaptığı konuşmada, LÖSEV'in 25. yaşını kutladığını söyledi.

LÖSEV'in 25 senedir lösemili ve kanserli çocuklar ile ailelerine ve kanser hastalarına, tedavi, eğitim hizmetleri sağladığını, onları maddi, ayni, sosyal desteklerle yalnız bırakmadığını belirten Toker, "LÖSEV bugüne Türk halkının katkı ve destekleriyle gelmiş, yüzde 100 Türk eseri bir sivil toplum kuruluşudur. LÖSEV ülkemizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde yürüyen, doğal olarak onun ilke ve devrimlerine eksiksiz uyan bir kuruluştur." diye konuştu.

Fotoğraf çekimiyle sona eren yürüyüşe Belediye Başkan Yardımcısı Yaver Tetik, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı.