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        Edirne Ticaret Borsası

        Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 8,266 liradan satıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 17:34 Güncelleme: 06.11.2023 - 17:34
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        Edirne Ticaret Borsası
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        Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 8,266 liradan satıldı.

        Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

        Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
        Buğday Kg 7,227 8,266
        Ayçiçeği Kg 12,943 14,661
        Süpürge teli Kg 65,00 65,35
        İnek Kg 70,00 102,60
        Düve Kg 111,80 134,20

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