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        Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu "Atatürk'ü anma" konseri düzenleyecek

        Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu düzenleyeceği konserle Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 09:23 Güncelleme: 07.11.2023 - 09:23
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        Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu "Atatürk'ü anma" konseri düzenleyecek
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        Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu düzenleyeceği konserle Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anacak.

        "Atatürk'ü Anma" özel konseri" sanat yönetmeni Yıldıray Öztürk yönetiminde gerçekleşecek.

        Topluluğun Türkocağı Caddesi'ndeki binasında 10 Kasım Cuma 20.00'de gerçekleştirilecek konser ücretsiz olacak.

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