Edirne'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı Edirne'de uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'de uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda kent merkezinde ve Keşan ilçesinde yapılan çalışmalarda şüphe üzerine durdurulan kişilerin üzerinde ve bazı adreslerde arama yapıldı.

Aramalarda 287 gram esrar, 6 gram eroin, 162 uyuşturucu hap ele ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.Ş, C.D, Ö.F.H, A.C.İ, S.S, O.E. ve M.Ç'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.