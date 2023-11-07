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        Edirne'de Yunanistan'a kaçmak isteyen 7 terörist yakalandı

        Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ, PKK ve DEAŞ'a mensup 7 terörist gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 09:52 Güncelleme: 07.11.2023 - 09:52
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        Edirne'de Yunanistan'a kaçmak isteyen 7 terörist yakalandı
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        Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ, PKK ve DEAŞ'a mensup 7 terörist gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terörle mücadele, emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

        Jandarma ekiplerince son bir haftada yapılan çalışmalar kapsamında Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü mensubu 7 kişi yakalandı.

        Gözaltına alınan bu kişilerden 4'ünün FETÖ, 2'sinin PKK, birinin de DEAŞ üyesi olduğu için arandığı belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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