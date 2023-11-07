Edirne'de jandarma ekiplerinden öğrencilere trafik eğitimi

Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerinin öğrencilere yönelik trafik eğitimleri sürüyor.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri çocukları bilinçlendirme ve bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri tarafından Çocuk Trafik Eğitim Parkında Trakya Birlik İlkokulu öğrencileri bilgilendirildi.

Öğrencilere temel trafik kuralları konusunda eğitim verildi.

Bilgilendirme çalışmalarının devam edeceği belirtildi.