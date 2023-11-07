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        Edirne'de jandarma ekiplerinden öğrencilere trafik eğitimi

        Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerinin öğrencilere yönelik trafik eğitimleri sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 10:21 Güncelleme: 07.11.2023 - 10:37
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        Edirne'de jandarma ekiplerinden öğrencilere trafik eğitimi
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        Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerinin öğrencilere yönelik trafik eğitimleri sürüyor.

        Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri çocukları bilinçlendirme ve bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.

        Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri tarafından Çocuk Trafik Eğitim Parkında Trakya Birlik İlkokulu öğrencileri bilgilendirildi.

        Öğrencilere temel trafik kuralları konusunda eğitim verildi.

        Bilgilendirme çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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