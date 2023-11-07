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        Edirne'de "çeltik yanıklığı" hastalığına dayanıklı 7 çeşit tohum üretildi

        Edirne'de Tarım ve Orman Bakanlığı Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından çeltik yanıklığı hastalığına karşı yüksek toleranslı geliştirilen çeltik çeşitleri verim kayıplarının önüne geçiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 10:30 Güncelleme: 07.11.2023 - 10:48
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        Edirne'de "çeltik yanıklığı" hastalığına dayanıklı 7 çeşit tohum üretildi
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        Edirne'de Tarım ve Orman Bakanlığı Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından çeltik yanıklığı hastalığına karşı yüksek toleranslı geliştirilen çeltik çeşitleri verim kayıplarının önüne geçiyor.

        Çeltik ıslah çalışmalarında "ülkesel koordinatörlük" görevini yürüten enstitüde çeltik üreticilerinin ihtiyaçlarına göre hastalıklara dayanıklı ve verimli çeşitler geliştiriliyor.

        Bu kapsamda enstitüde 5 yılda, çeltiğe en büyük zararı veren hastalıkların başında gelen çeltik yanıklığına dayanıklı 7 çeşit geliştirilip üreticilerin hizmetine sunuldu.

        Enstitü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, AA muhabirine 1970'li yıllarda başlanan çeltik ıslah çalışmaları kapsamında enstitüde 80 farklı çeşit geliştirildiğini söyledi.

        Çeşit geliştirirken hastalıkları dikkate alarak hareket ettiklerini belirten Tülek, çeltikteki en önemli hastalığın çeltik yanıklığı hastalığı olduğuna dikkati çekti.

        İklim koşullarına bağlı olarak rutubetin yüksek olduğu, sıcaklık değerlerinin hastalık gelişimi için uygun olduğu dönemlerde hastalığın çok hızlı gelişebildiğini anlatan Tülek, "Salgın yaparak 1-2 hafta içinde tüm alana nüfuz edebilmektedir. Bu hastalığa yüksek toleranslı çeşitlerin geliştirilip kimyasalların daha az kullanılması ve ürün maliyetinin düşürülmesi önem arz etmektedir." dedi.

        Üreticilerin hastalıktan en az etkilenmesi için dayanıklı çeşitleri geliştirmeye çalıştıklarını vurgulayan Tülek, çeltik tohum çeşitlerinin çiftçilerce üretildiğini dile getirdi.

        Tülek, "Çeltik yanıklığı hastalığı zaman zaman salgın oluşturmakta. Dolayısıyla bu hastalığa toleranslı çeşitlerin geliştirilmesi önem arz etmekte. Bu kapsamda Uluslararası Çeltik Araştırma Enstitüsüyle beraber yürüttüğümüz proje kapsamında 7 çeltik çeşidimiz tescil ettirilmiştir. Bu çeşitler 'Aslı', 'Zeybek', 'Hasat', 'Bereket', 'Aliço', 'Yanmaz' ve 'Tarı' çeşitleridir. Bu çeşitlerin şu anda üretimi yapılmaktadır. Bölgemizde bu hastalığın salgın yaptığı dönemlerde bu çeşitlerle çiftçimizi korumuş oluyoruz." diye konuştu.

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