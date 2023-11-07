Edirne'de bir otomobilde 70 gram metamfetamin ele geçirildi Edirne'de, jandarma ekiplerince bir otomobilde 70 gram metamfetamin ele geçirildi.

Edirne'de, jandarma ekiplerince bir otomobilde 70 gram metamfetamin ele geçirildi.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Havsa ilçesinde bir otomobili durdurdu.

Yapılan aramada otomobile gizlenmiş 70 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü ve diğer şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.