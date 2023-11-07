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        Edirne'de jandarma ekipleri Gala Gölü'nde mavi yengeç avcılarını denetledi

        Edirne'de Gala Gölü Milli Parkı'nda jandarma ekipleri tarafından mavi yengeç avlayan avcılara yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 12:22 Güncelleme: 07.11.2023 - 12:32
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        Edirne'de jandarma ekipleri Gala Gölü'nde mavi yengeç avcılarını denetledi
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        Edirne'de Gala Gölü Milli Parkı'nda jandarma ekipleri tarafından mavi yengeç avlayan avcılara yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri mavi yengeç avcılığı yapan avcıları denetledi.

        Avcılar, usulsüz yollarla yapılan avcılık ve çevrenin korunmasıyla ilgili bilgilendirildi.

        Yasa dışı avcılığa karşı denetimlerin süreceği belirtildi. ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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