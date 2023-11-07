Edirne'de jandarma ekipleri Gala Gölü'nde mavi yengeç avcılarını denetledi

Edirne'de Gala Gölü Milli Parkı'nda jandarma ekipleri tarafından mavi yengeç avlayan avcılara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri mavi yengeç avcılığı yapan avcıları denetledi.

Avcılar, usulsüz yollarla yapılan avcılık ve çevrenin korunmasıyla ilgili bilgilendirildi.

Yasa dışı avcılığa karşı denetimlerin süreceği belirtildi. ​​​​​​​