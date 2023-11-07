Edirne'de uluslararası öğrenciler arası futbol turnuvası düzenlendi

Edirne'de Cumhuriyet'in 100. yılına özel Trakya Üniversitesinde öğrenim gören uluslararası öğrenciler arasında düzenlenen halı saha futbol turnuvasında Batı Trakyalı öğrencilerin olduğu takım şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye'de Okuyan Makedonyalı Öğrenciler Birliği, Kosovalı Öğrenciler Birliği, Bulgaristan Türkleri Topluluğu ve Uluslararası Balkanlar Derneği tarafından yabancı öğrenciler arası futbol turnuvası düzenlendi.

Turnuvaya 70 uluslararası öğrencinin yer aldığı 10 takım katıldı.

Final maçında Somali'den gelen öğrenciler ile Yunanistan'dan gelen öğrencilerin takımları karşılaştı. Batı Trakyalı öğrencilerin takımı rakibi 4-0 yenerek şampiyon oldu.

Şampiyon takımın kaptanı Berkay Semerci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı.

Çok iyi bir turnuva düzenlendiğini belirten Semerci, "Kosova, Bulgaristan, Yunanistan her yerden katılım oldu. Dostluk içinde bir turnuva oldu. Kazandığımız için mutluyum tabi. Sonuçta herkes kazandı." dedi.

Trakya Üniversitesi öğrencisi Somali vatandaşı Abdifitah Faysal da turnuvayı düzenleyenlere teşekkür etti.

Çok eğlenceli bir turnuva geçirdiklerini ifade eden Faysal, rakiplerinin çok iyi olduğunu ve turnuvayı 2. tamamladıklarını söyledi.

Turnuva sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve Edirne Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu tarafından verildi.

Ödül töreninin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Daha sonra Karaburun ve Aşılıoğlu sırayla kaleye geçerek birbirlerine penaltı atışı gerçekleştirdi. Mini turnuva berabere tamamlandı.