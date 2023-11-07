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        Filistin'e destek kampanyası için çağrı

        HAK-İş Edirne İl Başkanı Emre Promet, sendika olarak "HAK-İş'ten Filistin'e Yardım Eli" kampanyası başlattıklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 14:00 Güncelleme: 07.11.2023 - 14:00
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        Filistin'e destek kampanyası için çağrı
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        HAK-İş Edirne İl Başkanı Emre Promet, sendika olarak "HAK-İş'ten Filistin'e Yardım Eli" kampanyası başlattıklarını bildirdi.

        Promet, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıların nedeniyle Gazze halkının zor günler yaşadığını belirtti.

        Saldırılarda binlerce Filistin vatandaşının hayatını kaybettiğine dikkati çeken Promet, Filistin'e destek olmak için gerekli çabayı göstereceklerini ifade etti.

        Sendika üyelerini yardım kampanyasına destek vermeye davet eden Promet, şunları kaydetti:

        "HAK-İş Konfederasyonu olarak 7 Ekim'de bu yana Filistin'de, özellikle de Gazze'de yaşanan katliamı en güçlü şekilde kınıyoruz. Terör devleti İsrail'in yıllardır süregelen işgal politikasına karşı dost ve kardeş Filistin halkının haklı direnişinin daima yanında olduğumuzu ve yanında olmaya devam edeceğini bir kez daha güçlü bir şekilde ifade ediyoruz. Filistin'in yaralarını birlikte saralım. Sen de bağış yap, Filistin'e yardım elini uzat. HAK-İş Yönetim Kurulu olarak, günlerdir aç susuz bırakılan, ilaç ve her türlü insani yardımdan mahrum bırakılan Gazzelilere ulaştırılmak üzere üyelerimizin katılımına yönelik bir yardım kampanyası başlatma kararı aldık."

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