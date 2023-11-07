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        Edirne'de bir otomobilde 10 kilo 100 gram esrar ele geçirildi

        Edirne'de bir otomobilin döşemelerinin altına gizlenmiş 10 kilo 100 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 16:19 Güncelleme: 07.11.2023 - 16:19
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        Edirne'de bir otomobilde 10 kilo 100 gram esrar ele geçirildi
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        Edirne'de bir otomobilin döşemelerinin altına gizlenmiş 10 kilo 100 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin bulunduğu otomobili Dilaverbey Mahallesi'nde durdurdu.

        Otomobilde yapılan aramada taban döşemelerinin altında 100 paket içinde 10 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan M.K, R.P. ve YG, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılar savcılık sorgusunun ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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