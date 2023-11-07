Edirne'de ortaokul öğrencileri İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti Edirne'de ortaokul öğrencileri İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Edirne'de ortaokul öğrencileri İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, il merkezinde bulunan Gazi Osman Ortaokulu, İstiklal Ortaokulu ve İsmail Güner Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinde oluşan 70 kişilik grup İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Jandarma ekiplerince ziyarete gelen öğrencilere jandarmanın görev tanımı yapılarak, 112 acil çağrı numarasının önemi anlatıldı.

Çocuklar telsiz üzerinden görevli personele çağrı yaparak görevinde başarılar diledi.

Öğrenciler daha sonra komutanlık içerisinde hazırlanan stantlara geçti.

Trafik Şube, Kriminal Şube ve Komando timlerinin hazırladığı standı gezen öğrenciler Jandarma envanterinde bulunan malzemeler ve araçlar hakkında bilgilendirildi.

Öğrenciler, zırhlı araçlara bindirilerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından köpek eğitim alanı geçen öğrenciler burada jandarma köpeğinin gösterisini izledi.