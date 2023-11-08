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        Edirne'de bir ayda 489 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'de ekim ayında yapılan denetimlerde 489 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 09:33 Güncelleme: 08.11.2023 - 09:33
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        Edirne'de bir ayda 489 düzensiz göçmen yakalandı
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        Edirne'de ekim ayında yapılan denetimlerde 489 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

        Polis ekipleri ekim ayında kent merkezindeki kontrol noktaları, metruk binalar ve çeşitli adreslerde yaptığı denetimlerde 489 düzensiz göçmen yakaladı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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