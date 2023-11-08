Edirne'de yol kenarına beton döken mikser şoförüne para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Edirne Jandarma Komutanlığı çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, Enez ilçesinde denetimlerde bulundu.

Küçükevren-Sultanice köyleri arasındaki yolun kenarında beton mikseri temizleyerek çevreye çimento atığı döküldüğü tespit edildi.

Çevreyi kirleten mikser şoförüne para cezası uygulandı.