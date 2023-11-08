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        Edirne'de öğrencilere siber suçlarla mücadele eğitimi verildi

        Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri siber suçlarla mücadele eğitimlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 10:26 Güncelleme: 08.11.2023 - 10:30
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        Edirne'de öğrencilere siber suçlarla mücadele eğitimi verildi
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        Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri siber suçlarla mücadele eğitimlerini sürdürüyor.

        Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri dijital dolandırıcılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik bilgilendirme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

        Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Enez ilçesine bağlı köylerdeki okullarda öğrencileri bilgilendirdi.

        Öğrencilere, siber zorbalık, güvenli sosyal medya kullanımı, dijital bağımlılık, parola güvenliği, güvenli internet kullanımı konularında bilgiler verildi.

        Siber dolandırıcılık faaliyetlerinin engellenerek maddi ve manevi kaybın önlenmesine yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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