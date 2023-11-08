Edirne'de kaçakçılık operasyonunda 3 av tüfeği ele geçirildi

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 av tüfeği ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Edirne Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Uzunköprü ilçesinde 2 şüphelinin evinde arama yaptı.

Aramalarda 3 ruhsatsız av tüfeği ve 11 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında idari yaptırım uygulandı.