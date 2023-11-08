Edirne'de asayiş

Edirne'nin Enez ilçesinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda gümrük kaçağı tütün ürünleri ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalar sonucu şüphelilerin iş yerinde arama gerçekleştirdi.

Aramada, gümrük kaçağı 109 paket sigara, yurt dışı menşeli farklı markalarda 85 paket sigara, 7 yurtdışı menşeli tütün, 25 şeffaf poşet içerisine sarılmış içi dolu sigara, 48 karton sigara ve farklı markalarda toplamda 28 elektronik sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan K.Y'nin işlemleri sürüyor.

- Üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli T.K'yı Yenimescit Mahallesi'nde durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında 3,11 gram metamfetamin​​​​​​​ ve 2,76 gram uyarıcı madde ele geçirildi.

Şüpheli T.K gözaltına alındı.

- Evden hırsızlık

Edirne'de evinden altın çalınan kişi polise başvurdu.

Y.Y ve D.A, Medrese Ali Bey Mahallesi'ndeki evlerinden 10 çeyrek altın, 500 dolar ve 8 bin TL paranın çalındığını fark etti.

Y.Y. ve D.A. Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği giderek şikayetçi oldu.