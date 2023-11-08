Trakya Üniversitesi (TÜ) Devlet Konservatuvarı Balkan Senfoni Orkestrası, Romanya'nın başkenti Bükreş'te konser verdi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklaya göre, TÜ Rektör Yardımcısı ve Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Ahmet Hamdi Zafer’in şefliğini yaptığı orkestra, Bükreş Büyükelçiliği tarafından düzenlenen Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında tarihi Athenaeum Salonu'nda sahne aldı.

Prof. Sevil Ulucan Weinstein ve Bas Bariton Burak Bilgili'nin de misafir sanatçı olarak katıldığı konserde, batı ve doğu müziğine ait eserlerin yanı sıra türkü ve marşlar seslendirildi.

Konsere Romanya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Catalin Predoiu, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan, Romanya Parlamentosu Romanya Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Nicolae Georgescu, Romanya Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Iullan Fota, bürokratlar, NATO temsilcileri, Türk ve soydaş sivil toplum kuruluşu mensupları katıldı.

- Yeşil STEM Modeli toplantısı

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Sertaç Arabacıoğlu, Slovenya Ljubljana Üniversitesinde düzenlenen Öğretmen Eğitimi için Yeşil STEM Modeli projesi toplantısına katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Ljubljana Üniversitesi Eğitim ve Fen fakültelerinde gerçekleşen toplantılara, Ljubljana Üniversitesinden Doç. Dr. Bostjan Genorio, South-West Üniversitesinden Dr. Damyana Grancharova ve Dr. Öğr. Üyesi Maya Chochkova, Trakya Üniversitesinden de Dr. Öğr. Üyesi Sertaç Arabacıoğlu katıldı.

Arabacıoğlu, projenin ilk çalışma paketi olan STEM Eğitimi Üzerine Güncel Durum Analizi Ülke Raporları adlı sunumu gerçekleştirdi.

Ljubljana Üniversitesi Eğitim Fakültesinden Prof. Dr. Vesna Ferk Savec ile iki üniversitenin Eğitim Fakülteleri arasında ikili ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla Erasmus+öğrenci ve akademisyen değişim programlarına ilişkin görüşme yapıldı.

Grancharova da projenin ilerleyen dönemdeki çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.