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        Edirne Ticaret Borsası

        Edirne Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 8,256 liradan satıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 12:51 Güncelleme: 08.11.2023 - 12:51
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        Edirne Ticaret Borsası
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        Edirne Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 8,256 liradan satıldı.

        Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

        Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
        Buğday Kg 7,701 8,256
        Ayçiçeği Kg 13,199 13,199

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