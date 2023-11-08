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        Edirne İl Genel Meclisinde bütçe görüşmelerine başladı

        Edirne İl Genel Meclisinde bütçe görüşmelerine başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 15:28 Güncelleme: 08.11.2023 - 15:55
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        Edirne İl Genel Meclisinde bütçe görüşmelerine başladı
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        Edirne İl Genel Meclisinde bütçe görüşmelerine başlandı.

        Meclisin kasım ayı toplantıları İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş başkanlığında devam etti.

        Bütçe görüşmelerinin başladığı toplantıda gelecek yıl taslak bütçenin 640 milyon lira olduğu açıklandı.

        Geçmiş, yaptığı konuşmada görüşmelerin hayırlı bir şekilde sonuçlanmasını temenni etti.

        Edirne'ye bağlı ilçe, köy ve beldelerin 2024 mali yılı bütçesi ile performans programları ve bütçenin eki olan yatırım programlarını görüşmeye başlayacaklarını aktaran Geçmiş, "Kentte bulunan kamu müdürlerini meclisimizde ağırlayacağız. Müdürlerimiz meclis üyelerimize 2023 yılında yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verecek. Aynı zamanda Edirnelilerle de bu çalışmalar hakkındaki bilgiler paylaşılacak." dedi.

        Geçmiş, bütçe çalışmaları kapsamında meclis üyelerinin de yoğun çalışma yaparak yeni kaynaklar bulacağına inandığını sözlerine ekledi.

        Geçmiş'in konuşmasının ardından Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, meclis üyelerine 2023 yılında enstitünün yaptığı çalışmalar hakkına bilgi verdi.

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