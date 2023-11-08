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        "Cumhuriyet'in 100. Yılında Lozan Barış Antlaşması ve Türk-Yunan İlişkileri" konferansı

        Edirne'de, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında "Cumhuriyet'in 100. Yılında Lozan Barış Antlaşması ve Türk-Yunan İlişkileri" konferansı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 17:19 Güncelleme: 08.11.2023 - 17:25
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        "Cumhuriyet'in 100. Yılında Lozan Barış Antlaşması ve Türk-Yunan İlişkileri" konferansı
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        Edirne'de, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında "Cumhuriyet'in 100. Yılında Lozan Barış Antlaşması ve Türk-Yunan İlişkileri" konferansı düzenlendi.

        Trakya Üniversitesi (TÜ) Balkan Araştırma Enstitüsü tarafından (TÜ) Eczacılık Fakültesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğe konuşmacı olarak Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Enis Tulça katıldı.

        Prof. Dr. Tulça, Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerin tarih boyunca inişli çıkışlı seyrettiğini söyledi.

        Yunanistan'ın bağımsızlığını ilan etmesinin ardından Lozan Antlaşmasına kadar geçen dönemin mücadele içinde geçtiğini belirten Tulça, "Bu sürecin ardından 1930'lu yıllarla birlikte müthiş bir dostluk dönemi başlıyor. Lozan aslında Türk-Yunan dengesini kurmaya çalışan bir antlaşma. Lozan'ın ardından 1930-1950 arası güzel bir dostluk süreci var." dedi.

        Tulça, Yunanistan'daki politika değişiklikleriyle beraber iki ülke arasında Kıbrıs ve Ege'de sorunlar yaşandığını dile getirdi.

        Son dönemlerde Doğu Akdeniz'de etki alanı sorunlarının yaşandığını ifade eden Tulça, iki ülke arasındaki ilişkilerin diplomasi ve doğru politikalar yoluyla daha iyiye gidebileceğini belirtti.

        Konferansa, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, İletişim Başkanlığı Edirne Bölge Müdürü Mehmed Zaid Talha Arar, Balkan Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. İbrahim Kelağa Ahmet ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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