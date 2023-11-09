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        Edirne'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

        Edirne'de uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 09:17 Güncelleme: 09.11.2023 - 09:17
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        Edirne'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı
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        Edirne'de uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda kent merkezinde ve Keşan ilçesinde yapılan çalışmalarda şüphe üzerine durdurulan kişilerin üzerinde ve bazı adreslerde arama yapıldı.

        Aramalarda 8 gram esrar, 3 gram metamfetamin, 27 uyuşturucu hap ele ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan H.G, S.B, A.Y. ve O.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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