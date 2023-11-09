Edirne'de buğday ekimi devam ediyor

Türkiye'nin önemli hububat üretim merkezlerinden Edirne'de üreticilerin buğday ekim mesaisi sürüyor.

Edirne'de bu yıl 1 milyon 350 bin dekarlık alanda buğday ekimi yapılacak.

Kentte son günlerde etkili olan yağışların buğdayın çıkışına katkı sağlaması bekleniyor.

Üreticilerin buğday ekim mesaisine katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, bol ve bereketli bir sezon temennisinde bulundu.

Buğdayda yüksek verim ve kaliteli ürün elde etmenin ön koşullarından birinin uygun zamanda ekim yapmak olduğunu belirten Bayazıt, "Düzenli bir çimlenme ve çıkışın sağlaması olduğu göz önüne alındığında, ilimizde son yağışlardan sonra toprağın tava gelmesiyle ve önümüzdeki günlerde yağacak yağışlar öncesinde buğday ekiminin hızlandığı görülmüştür. Çiftçilerimize bol kazançlı, bereketli bir sezon diliyoruz." ifadelerini kullandı.