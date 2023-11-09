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        Edirne'de buğday ekimi devam ediyor

        Türkiye'nin önemli hububat üretim merkezlerinden Edirne'de üreticilerin buğday ekim mesaisi sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 09:18 Güncelleme: 09.11.2023 - 09:31
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        Edirne'de buğday ekimi devam ediyor
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        Türkiye'nin önemli hububat üretim merkezlerinden Edirne'de üreticilerin buğday ekim mesaisi sürüyor.

        Edirne'de bu yıl 1 milyon 350 bin dekarlık alanda buğday ekimi yapılacak.

        Kentte son günlerde etkili olan yağışların buğdayın çıkışına katkı sağlaması bekleniyor.

        Üreticilerin buğday ekim mesaisine katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, bol ve bereketli bir sezon temennisinde bulundu.

        Buğdayda yüksek verim ve kaliteli ürün elde etmenin ön koşullarından birinin uygun zamanda ekim yapmak olduğunu belirten Bayazıt, "Düzenli bir çimlenme ve çıkışın sağlaması olduğu göz önüne alındığında, ilimizde son yağışlardan sonra toprağın tava gelmesiyle ve önümüzdeki günlerde yağacak yağışlar öncesinde buğday ekiminin hızlandığı görülmüştür. Çiftçilerimize bol kazançlı, bereketli bir sezon diliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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