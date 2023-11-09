Edirne'de öğrenciler Atatürk Odası'nı ziyaret etti

Edirne'de ilkokul öğrencileri Edirne Belediyesi içerisindeki Atatürk Odası'nı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 21 Aralık 1930 yılında Edirne'ye geldiği sırada kaldığı ve daha sonra Edirne Belediyesi tarafından ziyarete açılan Atatürk Odası, 10 Kasım Atatürk'ü Anma ve Atatürk Haftası'nda ziyaretçi akınına uğruyor.

Birçok farklı okuldan öğretmenleri eşliğinde Edirne Belediyesi'ne gelen öğrenciler, Atatürk Odası'nı gezerek, Mustafa Kemal Atatürk'ün kaldığı süre içerisinde kullandığı eşyaları özenle inceledi.

Atatürk'ün Edirne'ye geldiğinde uyuduğu yatak, karanfillerle süslendi, minik öğrenciler Edirne Belediyesi tarafından Atanın orijinal ölçülerine göre yaptırılan Atatürk heykeline özlemle baktı.

Öğrencilerle burada bir araya gelen Belediye Başkanı Recep Gürkan, yaptığı konuşmada, Atatürk Odası'nın ziyaretçi akınına uğradığını belirtti.

"Bir ölüm, ancak bu kadar ölümsüz olabilirdi" diyen Gürkan, şunları kaydetti:

"Her yıl olduğu gibi bu yıl da Atatürk Odamız Atamızın özlemini yüreğinde barındıran ziyaretçilerimizle dolup taşıyor. Atasını hiç görmeden büyük bir özlem ve tutkuyla seven çocuklarımız, Atamızın izlerini taşıyan, kokusunu barındıran Atatürk Odası'nı ziyaret ederek, büyük bir vefa örneği gösteriyor. Atamızın en büyük emaneti Cumhuriyet, geleceğimizin teminatı çocuklarımız ile birlikte sonsuza kadar payidar kalacak. Sen huzurla uyu Atam. Emanetinin bekçileri sonsuza kadar seninle."