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        Edirne'de jandarma ekipleri avcıları denetledi

        Edirne'de jandarma ekipleri avcılara yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 10:25 Güncelleme: 09.11.2023 - 10:47
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        Edirne'de jandarma ekipleri avcıları denetledi
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        Edirne'de jandarma ekipleri avcılara yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor.

        Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, Tayakadın köyü avlak alanında avcıları denetledi.

        Ekipler, avcıların kontrollerini yaparak sürdürülebilir avcılık için bilgilendirme yaptı.

        Usulsüz yollarla yapılan avcılığa karşı denetim ve doğa koruma devriye faaliyetlerinin aralıksız süreceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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