Edirne'de jandarma ekipleri avcıları denetledi

Edirne'de jandarma ekipleri avcılara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, Tayakadın köyü avlak alanında avcıları denetledi.

Ekipler, avcıların kontrollerini yaparak sürdürülebilir avcılık için bilgilendirme yaptı.

Usulsüz yollarla yapılan avcılığa karşı denetim ve doğa koruma devriye faaliyetlerinin aralıksız süreceği belirtildi.