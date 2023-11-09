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        Böbrek nakliyle hayata tutunan emekli hemşire ikinci baharını sağlıklı geçiriyor

        GÖKHAN ZOBAR - Edirne'de 18 yıl diyaliz tedavisi gördükten sonra kadavradan böbrek nakliyle sağlığına kavuşan emekli hemşire Sevdiye Karahan, adeta hayatının ikinci baharını yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 11:58 Güncelleme: 09.11.2023 - 12:04
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        Böbrek nakliyle hayata tutunan emekli hemşire ikinci baharını sağlıklı geçiriyor
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        GÖKHAN ZOBAR - Edirne'de 18 yıl diyaliz tedavisi gördükten sonra kadavradan böbrek nakliyle sağlığına kavuşan emekli hemşire Sevdiye Karahan, adeta hayatının ikinci baharını yaşıyor.

        Edirne Devlet Hastanesinden emekli olan 68 yaşındaki Karahan'a 1995 yılında böbrek yetmezliği teşhisi konuldu.

        Yaşama tutunmak için 18 yıl diyalize giren Karahan, umudunu kaybettiği günlerde kendisine uygun böbreğin bulunmasıyla hayata yeniden tutundu.

        Trakya Üniversitesi Organ Nakli Merkezinde başarılı bir operasyonla böbrek nakli olarak sağlığına kavuşan Karahan, AA muhabirine, böbrek hastalığı nedeniyle çok zor günler geçirdiğini anlattı.

        Karahan, "Diyalize girmek çok zorlu, o süreçte bütün ailenle ve çevrenle iletişim kesiliyor can derdine düşüyorsun. O esnada insan yaşamdan kopuyor. Bir ümitle diyalize girip canına can katmaya çalışıyorsun. Çıktığında tansiyonun düşüyor, halsiz kalıyorsun ve can derdindesin." dedi.

        - "Tekrar hayata döndüm"

        Karahan, kendisine uygun böbrek bulunduğu haberini aldığında büyük sevinç yaşadığını ve nakil olduktan sonra yeniden doğduğunu söyledi.

        18 yıl boyunca diyalize girdikten sonra 10 sene önce nakil olduğunu vurgulayan Karahan, şöyle konuştu:

        "Bu hastalığı artık kaldıramam derken böbrek çıktığı haberi geldi. Kadavradan böbrek çıktı. Uygun olduğu söylendi. Hastaneye geldim ve böbreğin bana nakil olacağı söylendi. Çok mutlu oldum, yeniden doğmuş gibi hissettim. Naklim başarıyla gerçekleşti. Tekrar hayata döndüm. Böbreği bağışlayan insanlara her zaman duacıyım. Nakilden sonra sanki dünyaya yeniden geldim. Tekrar topluma katıldım. Ailemle ve çocuklarımla güzel bir yaşam sürmeye başladım."

        - Organ bağışı çağrısı

        Karahan, Organ Bağışı Haftası'nın önemli bir farkındalık haftası olduğunu belirtti.

        Herkese organ bağışı yapma çağrısında bulunan Karahan, "Bir hayır yapmak isterlerse organlarını bağışlayıp cana can katsınlar. Bağışlarıyla insanları hayata döndürsünler." dedi.

        Trakya Üniversitesi Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Sedat Üstündağ da Karahan'ın uzun yıllar böbrek yetmezliğiyle mücadele ettiğini anımsattı.

        Kadavradan bağışla Karahan'a nakil yapıldığını dile getiren Üstündağ, "Hastamız o günden beri bir böbreğe sahip olarak konforlu şekilde yaşamını sürmüş oluyor." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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