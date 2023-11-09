Edirne Valisi Sezer'den "10 Kasım" mesajı

Edirne Valisi Yunus Sezer, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sezer, mesajında, Cumhuriyet'in kurucusu, bağımsızlığın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sadece Türk milletinin değil, bütün insanlığın sevgisini ve saygısını kazanmış bir lider olduğunu belirtti.

Atatürk'ün millete ve orduya önderlik ederek yürüttüğü istiklal mücadelesi ile hür yaşama kararlığındaki Türk milletini aydınlık günlere kavuşturarak, diğer uluslara timsal olduğunu ifade eden Sezer, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde büyük fedakarlıklar gösterilerek kurulan ve 100'üncü yılına erişen Türkiye Cumhuriyeti, ulus iradesini esas alan, demokratik, insan haklarına saygılı, bölgesinde ve dünyada söz sahibi, itibarlı bir ülke olarak yeni yüzyılda da güvenli adımlarla yoluna devam etmektedir. Aziz milletimiz, ecdadından aldığı güçle, daha müreffeh ve daha aydınlık yarınlara doğru kararlılıkla yürümektedir. Bu duygu ve düşüncelerle 85 yıl önce ebediyete irtihal eden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."