Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne Valisi Sezer'den "10 Kasım" mesajı

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 12:10 Güncelleme: 09.11.2023 - 12:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne Valisi Sezer'den "10 Kasım" mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Sezer, mesajında, Cumhuriyet'in kurucusu, bağımsızlığın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sadece Türk milletinin değil, bütün insanlığın sevgisini ve saygısını kazanmış bir lider olduğunu belirtti.

        Atatürk'ün millete ve orduya önderlik ederek yürüttüğü istiklal mücadelesi ile hür yaşama kararlığındaki Türk milletini aydınlık günlere kavuşturarak, diğer uluslara timsal olduğunu ifade eden Sezer, şunları kaydetti:

        "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde büyük fedakarlıklar gösterilerek kurulan ve 100'üncü yılına erişen Türkiye Cumhuriyeti, ulus iradesini esas alan, demokratik, insan haklarına saygılı, bölgesinde ve dünyada söz sahibi, itibarlı bir ülke olarak yeni yüzyılda da güvenli adımlarla yoluna devam etmektedir. Aziz milletimiz, ecdadından aldığı güçle, daha müreffeh ve daha aydınlık yarınlara doğru kararlılıkla yürümektedir. Bu duygu ve düşüncelerle 85 yıl önce ebediyete irtihal eden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail insani değerleri çiğnedi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail insani değerleri çiğnedi
        Gazze'de 3 günlük "insani ara" verilecek mi?
        Gazze'de 3 günlük "insani ara" verilecek mi?
        Metrobüs durağında 1.5 saatlik çile!
        Metrobüs durağında 1.5 saatlik çile!
        İstanbul için kötü haber! Yağışa rağmen... İşte son durum!
        İstanbul için kötü haber! Yağışa rağmen... İşte son durum!
        Fenerbahçe, Ludogorets'e konuk olacak
        Fenerbahçe, Ludogorets'e konuk olacak
        Bisikletle otomobile çarptı! Arka camdan girdi!
        Bisikletle otomobile çarptı! Arka camdan girdi!
        "Kaybetti ama hiç ezilmedi"
        "Kaybetti ama hiç ezilmedi"
        Sevgilileri öldürüp nehre atmışlardı! Vahşet davasında flaş gelişme!
        Sevgilileri öldürüp nehre atmışlardı! Vahşet davasında flaş gelişme!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        Kaostan çıkış arayışı
        Kaostan çıkış arayışı
        Gazze'deki kanser hastası çocuklar Türkiye'ye getirilecek
        Gazze'deki kanser hastası çocuklar Türkiye'ye getirilecek
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        Yarın, Atatürk’ün en yakınının gizli kalmış hatıralarından bazı bölümleri yayınlayacağım!
        Yarın, Atatürk’ün en yakınının gizli kalmış hatıralarından bazı bölümleri yayınlayacağım!
        "Çatışma binlerce masum kişinin canına mâl oluyor"
        "Çatışma binlerce masum kişinin canına mâl oluyor"
        Euclid'in ilk fotoğrafları
        Euclid'in ilk fotoğrafları
        Arkadaşlarıyla sohbet ederken cinayete kurban gitti!
        Arkadaşlarıyla sohbet ederken cinayete kurban gitti!
        Güney Kore’de bir adam robot tarafından öldürüldü
        Güney Kore’de bir adam robot tarafından öldürüldü
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?
        Türk yargı tarihinin en büyük krizi
        Türk yargı tarihinin en büyük krizi
        Askere giden işçinin tazminat hakkı
        Askere giden işçinin tazminat hakkı

        Benzer Haberler

        Böbrek nakliyle hayata tutunan emekli hemşire ikinci baharını sağlıklı geçi...
        Böbrek nakliyle hayata tutunan emekli hemşire ikinci baharını sağlıklı geçi...
        Edirne'de 481 kaçak göçmen yakalandı, 11 organizatör gözaltına alındı
        Edirne'de 481 kaçak göçmen yakalandı, 11 organizatör gözaltına alındı
        Edirne'de jandarma ekipleri avcıları denetledi
        Edirne'de jandarma ekipleri avcıları denetledi
        Edirne'de bir haftada 481 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de bir haftada 481 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de öğrenciler Atatürk Odası'nı ziyaret etti
        Edirne'de öğrenciler Atatürk Odası'nı ziyaret etti
        Edirne'de buğday ekimi devam ediyor
        Edirne'de buğday ekimi devam ediyor