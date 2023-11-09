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        Edirne'de jandarma köy okullarında trafik eğitimi verdi

        Edirne'de jandarma ekipleri köy okullarında trafik eğitimi vermeyi sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 12:12 Güncelleme: 09.11.2023 - 12:17
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        Edirne'de jandarma köy okullarında trafik eğitimi verdi
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        Edirne'de jandarma ekipleri köy okullarında trafik eğitimi vermeyi sürdürüyor.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Edirne Jandarma Komutanlığı can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarının engellenmesine yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.

        Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri tarafından İpsala ilçesine bağlı Hacıköy'deki ilkokulda öğrenim gören öğrencilere eğitim verildi.

        Trafik konusunda genel bilgilendirme, yaya kuralları, servis araçlarının kullanımı ve yayaların trafikteki hareket tarzı, konularında bilgi verilen öğrencilere boyama kitabı da hediye edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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