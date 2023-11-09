"Trakya'da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu" başladı TMMOB Makina Mühendisleri Odası Edirne Şubesi tarafından Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Trakya'da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu" başladı.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Edirne Şubesi tarafından Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Trakya'da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu" başladı.

Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'ndeki sempozyumun açılışında, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Açılışta konuşan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, çevre ve doğanın korunması için önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Trakya'nın bereketli topraklarını korumak ve vatandaşları temiz sanayiyle buluşturmak için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini belirten Gürkan, "Edirne'de 2004'te onaylanan Trakya Çevre Düzeni Planı'nı fiili olarak uygulamaya devam ediyoruz. Edirne'de özellikle bacalı sanayiyi istemiyoruz. Bugüne kadar kararlılıkla durduk, bundan sonra da durmaya devam edeceğiz. Çevre felaketleri elbette sadece sanayileşmeyle gelmiyor, bunun yanında pek çok etken ve süreç var. Sanayinin en dominant etken olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz." diye konuştu.

- Kaçak kazılar kültürel mirasa zarar veriyor

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yaraş, açılış oturumunda Trakya'nın kültürel mirasıyla ilgili sunum gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Yaraş, farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan Trakya'nın zengin bir kültürel mirasa sahip olduğunu söyledi.

Kültürel mirasın korunması gerektiğini dile getiren Yaraş, "Trakya'daki kültürel miras tehlike altında. Türkiye'de en fazla kaçak kazıların, define kazılarının yapıldığı alan Trakya'dır. Bu durum kültürel mirasa zarar vermektedir. Jeostratejik konumu nedeniyle Türkiye'de sanayileşme son yıllarda Trakya'da bir baskı unsuru olmaktadır. Maden yatakları ve taş ocaklarının kültür mirası ne kadar tehdit ettiğini kestirmek mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

Yaraş, Trakya'daki tüm kültürel mirasın bir an önce kayıt altına alınması ve envanterinin çıkartılması gerektiğini kaydetti.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener ve Makina Mühendisleri Odası Edirne Şube Başkanı Mehmet Ruhan Timur da açılışta konuştu.

Edirne Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar, Edirne İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle akademisyenlerin katıldığı sempozyum, 11 Kasım'da sona erecek.