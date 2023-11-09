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        Eşinin böbreğiyle hayata tutunan doktor nakil bekleyen hastalara destek oluyor

        CİHAN DEMİRCİ - Edirne'de eşinin verdiği böbrekle sağlığına kavuşan doktor Meltem Sözer Yavuz, böbrek nakli bekleyen hastalara destek oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 12:55 Güncelleme: 09.11.2023 - 13:10
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        Eşinin böbreğiyle hayata tutunan doktor nakil bekleyen hastalara destek oluyor
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        CİHAN DEMİRCİ - Edirne'de eşinin verdiği böbrekle sağlığına kavuşan doktor Meltem Sözer Yavuz, böbrek nakli bekleyen hastalara destek oluyor.

        Sağlığına kavuşmasının ardından ara verdiği mesleğine dönen Toplum Sağlığı Merkezi KETEM Sorumlu Hekimi Dr. Meltem Sözer Yavuz, Organ Bağışı Haftası dolayısıyla AA muhabirine, üniversitede öğrenciyken kendisine böbrek yetmezliği tanısı konulduğunu söyledi.

        Kardeşinin 2005 yılında verdiği böbrekle ilk nakli olduğunu anlatan Yavuz, "O böbrekle çok sağlıklı şekilde hayatıma devam ettim ancak 17 yıl sonra çeşitli sağlık sorunları nedeniyle tekrar nakil olmam gerekti. Bu sefer de eşim nakil için tahlillerini yaptırdı ve 2021'in son ayında eşimin böbreğiyle ikinci naklimi oldum." dedi.

        Böbrek yetmezliği yaşayan çok sayıda hastanın olduğunu anlatan Yavuz, hastaların sağlığına kavuşması için organ bağışçısı sayısının artması gerektiğini belirtti.

        - "Hayatım için zor bir aşama geçirdim"

        Böbrek yetmezliği rahatsızlığında diyet yapmanın çok önemli olduğunu vurgulayan Yavuz, şunları söyledi:

        "Beslenmeme çok dikkat ettim. Özellikle protein olmayan diyet uygulamanız lazım. Sebzeleri iki kez kaynatıp suyunu atıp ondan sonra yemek yapıyordum. Bazı sebze ve meyveler kesinlikle yasaktı. Potasyuma dikkat etmeniz gerekiyor. Böbrek elektrolitleri de dengeleyen bir organ olduğu için beslenmeye dikkat etmek gerekiyor. Meyveleri sayıyla, taneyle ya da yarım yiyorsunuz. Canınız çektiği şeyi istediğiniz gibi yiyemiyorsunuz. Eti ve balığı kısıtlı yiyorsunuz. Hayatım için zor bir aşama geçirdim. Diyaliz aşaması da çok zor. Onun için en güzeli kendi böbreğinize en iyi şekilde bakmanız."

        Yavuz, böbrek yetmezliği hastaları için diyalizin geçici çözüm, nakil olmanın en doğru yöntem olduğunu vurguladı.

        - "Eşim bu süreçte bana çok destek oldu"

        Yavuz, rahatsızlığı nedeniyle yaşadığı zor günleri sevdiklerinin desteğiyle atlattığını dile getirdi.

        İkinci böbrek naklinde daha tecrübeli olduğunu ve ailesinin tedavi süresinde kendisine moral verdiğini anlatan Yavuz, şöyle devam etti:

        "Bu süreci ailecek yaşadık. Eşim bana çok destek oldu. Eşimin böbreğiyle sağlığıma kavuştum. Zaten hayatımın ortasındaydı eşim bununla hayatıma çivilenmiş oldu. Eşimle hem çevremizdekilere hem de organ nakli bekleyenlere bu konunun hayati önemini anlatıyoruz. Telefonla arayanlar da oluyor onlara elimden geldiğince yardımcı oluyorum. Genç yaşta böbrek yetmezliği yaşayan hastalar çocuk yapabilir miyiz diye soruları oluyor. İki çocuğumu da ilk böbrek naklimden sonra doğurdum. Doktor kontrolünde hiçbir sıkıntı çekmedim. Aynı hastalığı yaşayanlar aynı sorunlarla karşılaştıkları için birbirlerine daha yardımcı oluyor. Bu soruyla ilgili bana danıştıklarında kendi deneyimlerimi anlatıyorum."

        - "Onlara korkmamaları gerektiğini anlatıyorum"

        Eşine böbreğini veren, Edirne'de yerel bir gazetede yazı işleri müdürü olarak görev yapan Tamer Yavuz da hayat yolunda birlikte yürüdüğü eşiyle sağlık yolunda birlikte yürüdüklerini anlattı.

        Mesleği gereği gittiği birçok yerde organ bağışının önemini anlattığını söyleyen Yavuz, "Bazen haber yaparken tanıştığım insanlar ya da çevremin yönlendirmesiyle bu rahatsızlığı yaşayan insanlarlar danışabiliyor. Onlara tavsiyelerde bulunuyorum. Bu durumu tecrübe ettik. Onlara korkmamaları gerektiğini anlatıyorum. Benimle konuştuktan sonra o kişiler daha vicdanı rahat şekilde ameliyat olup sevdiklerini sağlığına kavuşturuyor." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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